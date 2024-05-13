"Арсенал" победил "Манчестер Юнайтед" и сохранил шансы на чемпионство в Англии

В матче 37-го тура чемпионата Англии по футболу лондонский "Арсенал" обыграл "Манчестер Юнайтед" со счётом 1:0. Встреча прошла на стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере.

Единственный и победный гол на 20-й минуте забил Леандро Троссард.

После 37 матчей "Арсенал" набрал 86 очков и вышел на первое место в турнирной таблице. Лондонская команда на одно очко опережает "Манчестер Сити", который провёл на игру меньше. 14 мая "Манчестер Сити" на выезде сыграет с "Тоттенхэмом".

В заключительном туре "Арсенал" примет "Эвертон", а "Манчестер Сити" дома сыграет с "Вест Хэмом". Встречи состоятся 19 мая. "Манчестер Юнайтед" после 36 матчей набрал 54 очка и занимает восьмое место, а 15 мая сыграет с "Ньюкаслом".