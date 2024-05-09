В финале Лиги чемпионов сыграют "Реал" и "Боруссия"

"Реал" обыграл мюнхенскую "Баварию" со счётом 2:1 во втором полуфинальном матче Лиги чемпионов и обеспечил себе выход в финал. Встреча состоялась в Мадриде.

В составе "Реала" два раза отличился Хоселу: на 88-й и первой добавленной ко второму тайму минутах. У мюнхенской команды гол забил Альфонсо Дэвис (68). Первая игра проходила в Мюнхене, она завершилась вничью (2:2).

В финале мадридский клуб сыграет с германской "Боруссией" из Дортмунда, которая по итогам двух матчей победила французский "Пари Сен-Жермен" (1:0, 1:0).