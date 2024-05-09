В финале Лиги чемпионов сыграют "Реал" и "Боруссия"
"Реал" обыграл "Баварию" и вышел в финал Лиги чемпионов
Игроки мадридского "Реала". Обложка © realmadrid.com
"Реал" обыграл мюнхенскую "Баварию" со счётом 2:1 во втором полуфинальном матче Лиги чемпионов и обеспечил себе выход в финал. Встреча состоялась в Мадриде.
В составе "Реала" два раза отличился Хоселу: на 88-й и первой добавленной ко второму тайму минутах. У мюнхенской команды гол забил Альфонсо Дэвис (68). Первая игра проходила в Мюнхене, она завершилась вничью (2:2).
В финале мадридский клуб сыграет с германской "Боруссией" из Дортмунда, которая по итогам двух матчей победила французский "Пари Сен-Жермен" (1:0, 1:0).
Как писал Life.ru ранее, "Реал" за четыре тура до конца сезона стал чемпионом Испании по футболу. Это стало известно после победы мадридцев над "Кадисом" (3:0), а также "Жироны" над "Барселоной" (4:2), после которой каталонцы лишились шансов обойти соперника в турнирной таблице.