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30 апреля, 20:54

"Бавария" устроила голевой триллер с "Реалом" в первом полуфинале Лиги чемпионов

"Бавария" сыграла 2:2 с "Реалом" в первом матче полуфинала Лиги чемпионов

Лерой Сане забил один из голов "Реалу". Обложка © fcbayern.com

Лерой Сане забил один из голов "Реалу". Обложка © fcbayern.com

"Бавария" и "Реал" не выявили победителя в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. Встреча, прошедшая в Мюнхене, завершилась со счётом 2:2.

Первый тайм остался за гостями, автором единственного гола стал Винисиус Жуниор на 24-й минуте. В начале второй 45-минутки хозяева перевернули игру, а голы Сане (53) и Гарри Кейна (57, пенальти) вывели их вперёд, однако испанцы смогли отыграться на 83-й, дубль с пенальти оформил Винисиус.

Ответный матч состоится в Мадриде 8 мая. В другом полуфинале, напомним, встретятся ПСЖ и дортмундская "Боруссия".

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Ранее Life.ru называл всех полуфиналистов еврокубков. Уже определены пары в играх 1/2 финала Лиги Европы и Лиги конференций.

Артур Лапсаков
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