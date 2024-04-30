"Бавария" устроила голевой триллер с "Реалом" в первом полуфинале Лиги чемпионов

"Бавария" и "Реал" не выявили победителя в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. Встреча, прошедшая в Мюнхене, завершилась со счётом 2:2.

Первый тайм остался за гостями, автором единственного гола стал Винисиус Жуниор на 24-й минуте. В начале второй 45-минутки хозяева перевернули игру, а голы Сане (53) и Гарри Кейна (57, пенальти) вывели их вперёд, однако испанцы смогли отыграться на 83-й, дубль с пенальти оформил Винисиус.

Ответный матч состоится в Мадриде 8 мая. В другом полуфинале, напомним, встретятся ПСЖ и дортмундская "Боруссия".