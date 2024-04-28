Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 апреля, 19:29

ПСЖ в третий раз подряд стал чемпионом Франции по футболу

Игроки ПСЖ. Обложка © psg.fr

Игроки ПСЖ. Обложка © psg.fr

Парижский ПСЖ досрочно стал чемпионом Франции по футболу. Это произошло после поражения "Монако" в матче с "Лионом" (2:3).

За три тура до конца парижане, имеющие в активе 70 очков, стали недосягаемы для монегасков, которые набрали 58 баллов.

Чемпионство ПСЖ стало третьим подряд. Всего же клуб выигрывал чемпионат страны 12 раз.

Больше не Неверкузен: "Байер" впервые выиграл чемпионат Германии и установил исторический рекорд
Больше не Неверкузен: "Байер" впервые выиграл чемпионат Германии и установил исторический рекорд

Ранее Life.ru рассказывал, что чемпионом Италии стал "Интер". Причём произошло это после победы в дерби с "Миланом". Всего же клуб в 20-й раз выиграл чемпионат страны, поэтому получит вторую звезду на форму.

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Франция
  • ФК ПСЖ
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров