ПСЖ в третий раз подряд стал чемпионом Франции по футболу

Парижский ПСЖ досрочно стал чемпионом Франции по футболу. Это произошло после поражения "Монако" в матче с "Лионом" (2:3).

За три тура до конца парижане, имеющие в активе 70 очков, стали недосягаемы для монегасков, которые набрали 58 баллов.

Чемпионство ПСЖ стало третьим подряд. Всего же клуб выигрывал чемпионат страны 12 раз.