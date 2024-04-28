ПСЖ в третий раз подряд стал чемпионом Франции по футболу
Игроки ПСЖ. Обложка © psg.fr
Парижский ПСЖ досрочно стал чемпионом Франции по футболу. Это произошло после поражения "Монако" в матче с "Лионом" (2:3).
За три тура до конца парижане, имеющие в активе 70 очков, стали недосягаемы для монегасков, которые набрали 58 баллов.
Чемпионство ПСЖ стало третьим подряд. Всего же клуб выигрывал чемпионат страны 12 раз.
Ранее Life.ru рассказывал, что чемпионом Италии стал "Интер". Причём произошло это после победы в дерби с "Миланом". Всего же клуб в 20-й раз выиграл чемпионат страны, поэтому получит вторую звезду на форму.