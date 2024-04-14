Больше не Неверкузен: "Байер" впервые выиграл чемпионат Германии и установил исторический рекорд

Футболисты "Байера" дома разгромили "Вердер" в матче 29-го тура чемпионата Германии. Встреча прошла в Леверкузене и завершилась со счётом 5:0. Таким образом, "Байер" впервые выиграл национальное первенство.

Обстановка на стадионе в Леверкузене после первой победы "Байера" в чемпионате Германии. Видео © Х / bayer04fussball

В составе победителей отличились нигерийский нападающий Виктор Бонифейс (25-я минута), швейцарский полузащитник Гранит Джака (60-я) и главная звезда клуба, 20-летний Флориан Вирц, оформивший хет-трик (68-я, 83-я и 90-я).

Таким образом, "Байер" набрал 79 очков и досрочно оформил первый в своей истории титул чемпиона Германии. Ближайшие преследователи в турнирной таблице Бундеслиги — "Бавария" и "Штутгарт" — имеют по 63 очка. Ранее "Байер" пять раз останавливался в шаге от трофея, занимая второе место (сезоны 1996/1997, 1998/1999, 1999/2000, 2001/2002, 2010/2011). За это в Германии команду насмешливо называют Неверкузеном, обыгрывая название города Леверкузен и статус вице-чемпиона, то есть команды, всегда занимающей второе место.

Также в матче с "Вердером" подопечные Хаби Алонсо не проиграли в 43-й игре с начала сезона и установили рекорд топ-5 европейских лиг, превзойдя достижение "Ювентуса". В последний раз "Байер" познал горечь поражения 27 мая — в завершающем туре предыдущего чемпионата Германии их разгромил "Бохум" со счётом 3:0. С тех пор было только 38 побед и всего пять ничьих во всех турнирах.

Успех леверкузенцев также примечателен тем, что прервалась рекордная серия выигранных чемпионатов в топ-5 лигах. "Бавария", которая завоевала 11 титулов подряд, в этом сезоне точно не будет первой.