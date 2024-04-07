"Атлетик" впервые за 40 лет выиграл Кубок Испании по футболу
Футболисты "Атлетика" после гола в ворота "Мальорки". Обложка © X / Athletic Club
"Атлетик" из Бильбао стал победителем Кубка Испании, обыграв в финале "Мальорку". Основное и дополнительное время встречи, проходившей в Севилье, завершилось со счётом 1:1, а в серии пенальти баски оказались точнее — 4:2.
У "Мальорки" голом отметился Дани Родригес (12-я минута), у "Атлетика" — Ойан Сансет (50).
Последний раз клуб из Бильбао выигрывал национальный кубок в сезоне 1983/84, всего же "Атлетик" одержал 24-ю победу в турнире, уступая только "Барселоне" (31). "Мальорка" сыграла в финале в четвёртый раз и впервые с 2003 года, когда победила "Рекреативо".
А ранее определились все участники полуфинала Пути регионов Кубка России по футболу. После игр 1/4 финала покинувший турнир грозненский "Ахмат" даже лишился главного тренера.