"Атлетик" впервые за 40 лет выиграл Кубок Испании по футболу

"Атлетик" из Бильбао стал победителем Кубка Испании, обыграв в финале "Мальорку". Основное и дополнительное время встречи, проходившей в Севилье, завершилось со счётом 1:1, а в серии пенальти баски оказались точнее — 4:2.

Последний раз клуб из Бильбао выигрывал национальный кубок в сезоне 1983/84, всего же "Атлетик" одержал 24-ю победу в турнире, уступая только "Барселоне" (31). "Мальорка" сыграла в финале в четвёртый раз и впервые с 2003 года, когда победила "Рекреативо".