Точный пас Захаряна принёс ФК "Реал Сосьедад" победу над "Алавесом" в Ла Лиге

Российский футболист Арсен Захарян пополнил копилку результативных действий в составе испанского клуба "Реал Сосьедад" ещё одним голевым пасом. Точный ассист хавбека позволил бело-голубым вырвать победу у "Алавеса" в выездном матче 30-го тура Ла Лиги.

Встреча прошла 31 марта в Витории и завершилась со счётом 1:0. Единственный мяч в ворота соперников с передачи россиянина отправил Хон Пачеко. "Реал Сосьедад" с 49 очками занимает шестую строчку рейтинга. В активе "Алавеса" лишь 32 очка — клуб идёт на 13-м месте турнирной таблицы.