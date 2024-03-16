Захарян отметился дебютным голом в матче с "Кадисом"

На стадионе "Реал Арена" в Сан-Себастьяне завершился матч 29-го тура испанской Примеры, в рамках которого встретились "Реал Сосьедад" и "Кадис". Во время этого спортивного события отличился российский полузащитник Армен Захарян, забивший свой дебютный гол за испанскую команду.

Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев. За "Реал Сосьедад" отличились Микель Мерино, распечатавший ворота соперника на 28-й минуте, и россиянин Захарян. Стоит отметить, что последний вышел на поле на 66-й минуте. Всего через минуту он забил гол из вратарской, замкнув прострел.