Захарян вернулся в Россию из Испании
Игрок испанского ФК "Реал Сосьедад" Захарян вернулся в Россию на время отпуска
Арсен Захарян. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян
Полузащитник испанского футбольного клуба "Реал Сосьедад" Арсен Захарян вернулся в Россию. Об этом сообщает "Sport24" со ссылкой на пресс-службу клуба. Ранее спортсмен получил травму.
"Команда находится в отпуске, а Захарян уехал в Россию. О его состоянии будет известно 29 декабря, когда по возвращении все игроки команды пройдут медицинское обследование", — говорится в сообщении.
Несколько дней назад Захарян получил травму, из-за которой пропустил последний матч "Реал Сосьедада" против "Кадиса" (0:0). Клуб из Сан-Себастьяна после 18 туров находится на шестом месте в чемпионате Испании. В текущем сезоне 20-летний полузащитник провёл 17 матчей и отдал одну голевую передачу. Ранее стало известно, что он впервые сыграет в плей-офф Лиги чемпионов. Соперником "Реал Сосьедада" будет итальянский "Интер".