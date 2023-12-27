Захарян вернулся в Россию из Испании

Полузащитник испанского футбольного клуба "Реал Сосьедад" Арсен Захарян вернулся в Россию. Об этом сообщает "Sport24" со ссылкой на пресс-службу клуба. Ранее спортсмен получил травму.

"Команда находится в отпуске, а Захарян уехал в Россию. О его состоянии будет известно 29 декабря, когда по возвращении все игроки команды пройдут медицинское обследование", — говорится в сообщении.