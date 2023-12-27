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27 декабря, 09:42

Захарян вернулся в Россию из Испании

Игрок испанского ФК "Реал Сосьедад" Захарян вернулся в Россию на время отпуска

Арсен Захарян. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

Арсен Захарян. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

Полузащитник испанского футбольного клуба "Реал Сосьедад" Арсен Захарян вернулся в Россию. Об этом сообщает "Sport24" со ссылкой на пресс-службу клуба. Ранее спортсмен получил травму.

"Команда находится в отпуске, а Захарян уехал в Россию. О его состоянии будет известно 29 декабря, когда по возвращении все игроки команды пройдут медицинское обследование", говорится в сообщении.

Несколько дней назад Захарян получил травму, из-за которой пропустил последний матч "Реал Сосьедада" против "Кадиса" (0:0). Клуб из Сан-Себастьяна после 18 туров находится на шестом месте в чемпионате Испании. В текущем сезоне 20-летний полузащитник провёл 17 матчей и отдал одну голевую передачу. Ранее стало известно, что он впервые сыграет в плей-офф Лиги чемпионов. Соперником "Реал Сосьедада" будет итальянский "Интер".

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Дарья Нарыкова
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