Захарян впервые сыграет в плей-офф Лиги чемпионов

Испанский "Реал Сосьедад" сыграл вничью с итальянским "Интером" в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Милане и завершилась со счётом 0:0.

Российский полузащитник испанцев Арсен Захарян вышел в стартовом составе и отыграл 77 минут, за которые успел получить жёлтую карточку. Футболист впервые сыграет в плей-офф главного еврокубка, ведь его клуб набрал 12 очков и занял первую строчку в группе D. "Интер" с теми же 12 баллами вышел в стадию на вылет со второй позиции.