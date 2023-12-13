Захарян впервые сыграет в плей-офф Лиги чемпионов
"Реал Сосьедад" с Захаряном сыграл вничью с "Интером" в Лиге чемпионов
Арсен Захарян в матче с "Интером". Обложка X / Real Sociedad Fútbol
Испанский "Реал Сосьедад" сыграл вничью с итальянским "Интером" в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Милане и завершилась со счётом 0:0.
Российский полузащитник испанцев Арсен Захарян вышел в стартовом составе и отыграл 77 минут, за которые успел получить жёлтую карточку. Футболист впервые сыграет в плей-офф главного еврокубка, ведь его клуб набрал 12 очков и занял первую строчку в группе D. "Интер" с теми же 12 баллами вышел в стадию на вылет со второй позиции.
Ранее Лайф рассказывал, что игрок "Севильи" Серхио Рамос установил рекорд Лиги чемпионов по голам среди защитников. Футболист реализовал пенальти в игре с "Лансом", заодно побив ещё один рекорд.