Регион

Уведомления отключены

12 декабря, 23:26

Захарян впервые сыграет в плей-офф Лиги чемпионов

"Реал Сосьедад" с Захаряном сыграл вничью с "Интером" в Лиге чемпионов

<p>Арсен Захарян в матче с "Интером". Обложка X / <a href="https://twitter.com/RealSociedad/status/1734674197127815289/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Real Sociedad Fútbol</a></p>

Арсен Захарян в матче с "Интером". Обложка X / Real Sociedad Fútbol

Испанский "Реал Сосьедад" сыграл вничью с итальянским "Интером" в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Милане и завершилась со счётом 0:0.

Российский полузащитник испанцев Арсен Захарян вышел в стартовом составе и отыграл 77 минут, за которые успел получить жёлтую карточку. Футболист впервые сыграет в плей-офф главного еврокубка, ведь его клуб набрал 12 очков и занял первую строчку в группе D. "Интер" с теми же 12 баллами вышел в стадию на вылет со второй позиции.

"Манчестер Юнайтед" проиграл "Баварии" и остался без плей-офф еврокубков

"Манчестер Юнайтед" проиграл "Баварии" и остался без плей-офф еврокубков

Ранее Лайф рассказывал, что игрок "Севильи" Серхио Рамос установил рекорд Лиги чемпионов по голам среди защитников. Футболист реализовал пенальти в игре с "Лансом", заодно побив ещё один рекорд.

Артур Лапсаков
  • Новости
  • ФК Интер
  • Арсен Захарян
  • Лига чемпионов
  • Футбол
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров