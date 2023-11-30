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29 ноября, 23:02

Захарян впервые сыграл за "Реал Сосьедад" полный матч

<p>Арсен Захарян в матче с "Зальцбургом". Обложка © X / <a href="https://twitter.com/RealSociedad/status/1729971436737929294/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Real Sociedad Fútbol</a></p>

Арсен Захарян в матче с "Зальцбургом". Обложка © X / Real Sociedad Fútbol

"Реал Сосьедад" со счётом 0:0 сыграл с австрийским "Зальцбургом" в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Российский полузащитник испанского клуба Арсен Захарян вышел в стартовом составе и впервые после перехода в клуб сыграл полный матч.

"Реал Сосьедад" вместе с "Интером" уже гарантировали себе выход в плей-офф еврокубка. После пяти туров оба клуба имеют в активе по 11 очков. Миланцы в параллельном матче играли в Лиссабоне с "Бенфикой" и свели встречу к ничьей (3:3), хотя уступали после первого тайма со счётом 0:3.

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А ранее был назван лучший футболист XXI века по версии FourFourTwo. Стоит отметить, что первые два места заняли игроки, уже не выступающие в Европе.

Артур Лапсаков
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