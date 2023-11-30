Захарян впервые сыграл за "Реал Сосьедад" полный матч
Арсен Захарян в матче с "Зальцбургом". Обложка © X / Real Sociedad Fútbol
"Реал Сосьедад" со счётом 0:0 сыграл с австрийским "Зальцбургом" в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Российский полузащитник испанского клуба Арсен Захарян вышел в стартовом составе и впервые после перехода в клуб сыграл полный матч.
"Реал Сосьедад" вместе с "Интером" уже гарантировали себе выход в плей-офф еврокубка. После пяти туров оба клуба имеют в активе по 11 очков. Миланцы в параллельном матче играли в Лиссабоне с "Бенфикой" и свели встречу к ничьей (3:3), хотя уступали после первого тайма со счётом 0:3.
А ранее был назван лучший футболист XXI века по версии FourFourTwo. Стоит отметить, что первые два места заняли игроки, уже не выступающие в Европе.