Захарян впервые сыграл за "Реал Сосьедад" полный матч

"Реал Сосьедад" со счётом 0:0 сыграл с австрийским "Зальцбургом" в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Российский полузащитник испанского клуба Арсен Захарян вышел в стартовом составе и впервые после перехода в клуб сыграл полный матч.

"Реал Сосьедад" вместе с "Интером" уже гарантировали себе выход в плей-офф еврокубка. После пяти туров оба клуба имеют в активе по 11 очков. Миланцы в параллельном матче играли в Лиссабоне с "Бенфикой" и свели встречу к ничьей (3:3), хотя уступали после первого тайма со счётом 0:3.