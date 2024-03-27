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27 марта, 11:50

"Японец схватывает на лету": Захарян рассказал, как учит игроков "Реал Сосьедад" русскому мату

Захарян рассказал, что учит игроков "Реал Сосьедад" русскому мату

Арсен Захарян. Обложка © ФК "Динамо"

Арсен Захарян. Обложка © ФК "Динамо"

Полузащитник испанского футбольного клуба "Реал Сосьедад" Арсен Захарян рассказал, что учит сокомандников русскому мату. По его словам, без проблем всё запоминает японский хавбек Такэфуса Кубо.

"Мы часто с ребятами играем в карты, где я часто использую русские слова. Учу их плохому русскому. Японец Кубо на лету всё схватывает — запоминает русский мат с первого раза", — отметил Захарян в беседе со Sport24.

Захарян отметился дебютным голом в матче с "Кадисом"
Захарян отметился дебютным голом в матче с "Кадисом"

19 августа прошлого года "Реал Сосьедад" сообщил о переходе Захаряна из "Динамо". Его контракт рассчитан до июня 2029 года. Захарян дебютировал за клуб из Сан-Себастьяна 25 августа в матче против "Лас-Пальмас". В общей сложности он провёл за "Реал Сосьедад" в Ла Лиге 20 матчей (1+1).

Никита Осипов
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