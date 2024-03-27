"Японец схватывает на лету": Захарян рассказал, как учит игроков "Реал Сосьедад" русскому мату

Полузащитник испанского футбольного клуба "Реал Сосьедад" Арсен Захарян рассказал, что учит сокомандников русскому мату. По его словам, без проблем всё запоминает японский хавбек Такэфуса Кубо.

"Мы часто с ребятами играем в карты, где я часто использую русские слова. Учу их плохому русскому. Японец Кубо на лету всё схватывает — запоминает русский мат с первого раза", — отметил Захарян в беседе со Sport24.