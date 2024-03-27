"Японец схватывает на лету": Захарян рассказал, как учит игроков "Реал Сосьедад" русскому мату
Захарян рассказал, что учит игроков "Реал Сосьедад" русскому мату
Арсен Захарян. Обложка © ФК "Динамо"
Полузащитник испанского футбольного клуба "Реал Сосьедад" Арсен Захарян рассказал, что учит сокомандников русскому мату. По его словам, без проблем всё запоминает японский хавбек Такэфуса Кубо.
"Мы часто с ребятами играем в карты, где я часто использую русские слова. Учу их плохому русскому. Японец Кубо на лету всё схватывает — запоминает русский мат с первого раза", — отметил Захарян в беседе со Sport24.
19 августа прошлого года "Реал Сосьедад" сообщил о переходе Захаряна из "Динамо". Его контракт рассчитан до июня 2029 года. Захарян дебютировал за клуб из Сан-Себастьяна 25 августа в матче против "Лас-Пальмас". В общей сложности он провёл за "Реал Сосьедад" в Ла Лиге 20 матчей (1+1).