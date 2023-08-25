Захарян дебютировал за "Реал Сосьедад" в чемпионате Испании

Российский полузащитник Арсен Захарян дебютировал за "Реал Сосьедад", появившись на поле в матче третьего тура чемпионата Испании с "Лас-Пальмасом" (0:0, идёт второй тайм).

Напомним, 19 августа "Реал Сосьедад" объявил о переходе Арсена Захаряна из московского "Динамо". Его контракт рассчитан до 2029 года. В составе московского клуба он провёл 89 матчей, в которых забил 19 голов и сделал 25 результативных передач.