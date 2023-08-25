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25 августа, 19:16

Захарян дебютировал за "Реал Сосьедад" в чемпионате Испании

<p>Арсен Захарян дебютировал за "Реал Сосьедад". Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/RealSociedad/status/1695152432911708163/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Real Sociedad Fútbol</a></p>

Арсен Захарян дебютировал за "Реал Сосьедад". Обложка © Twitter / Real Sociedad Fútbol

Российский полузащитник Арсен Захарян дебютировал за "Реал Сосьедад", появившись на поле в матче третьего тура чемпионата Испании с "Лас-Пальмасом" (0:0, идёт второй тайм).

Двадцатилетний футболист сменил на 75-й минуте Браиса Мендеса.

Захаряна впервые включили в заявку "Реал Сосьедад" на матч

Захаряна впервые включили в заявку "Реал Сосьедад" на матч

Напомним, 19 августа "Реал Сосьедад" объявил о переходе Арсена Захаряна из московского "Динамо". Его контракт рассчитан до 2029 года. В составе московского клуба он провёл 89 матчей, в которых забил 19 голов и сделал 25 результативных передач.

Артур Лапсаков
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