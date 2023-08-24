Захаряна впервые включили в заявку "Реал Сосьедад" на матч

Российский футболист клуба "Реал Сосьедад" Арсен Захарян включён в заявку на матч с "Лас-Пальмасом" в рамках третьего тура чемпионата Испании. Об этом сообщает пресс-служба "Реал Сосьедад".

Игра пройдёт вечером 25 августа. "Реал Сосьедад" заверил, что для дебюта Захаряна в матче "всё готово", но решение будет за тренером.