"Интер" стал 20-кратным чемпионом Италии после победы в дерби над "Миланом"

"Интер" досрочно обеспечил себе чемпионство в Италии после победы в дерби над "Миланом" со счётом 2:1. Это 20-я победа клуба в истории, что позволит нанести вторую звезду на форму.

Голами в составе победителей отметились Франческо Ачерби (18-я минута) и Маркус Тюрам (49-я). Единственный гол хозяев забил Фикайо Томори на 80-й минуте.

Это 20-я победа "Интера" в чемпионате страны (1910, 1920, 1930, 1938, 1940, 1953, 1954, 1963, 1965, 1966, 1971, 1980, 1989, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2021, 2024). Больше только у "Ювентуса" (36). Третье место по этому показателю занимает "Милан" (19). Кроме того, это первое в истории скудетто для главного тренера "нерадзурри" Симоне Индзаги.