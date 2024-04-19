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18 апреля, 23:48

Немецкий "Байер" установил рекорд века по продолжительности беспроигрышной серии

Игроки "Байера". Обложка © bayer04.de

Игроки "Байера". Обложка © bayer04.de

Футбольный клуб из Германии "Байер" в гостях сыграл вничью (1:1) с английским клубом "Вест Хэм" в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы УЕФА и пробился в полуфинал с учётом результата первой игры, в которой победил (2:1).

Леверкузенский клуб не уступает соперникам 44 матча подряд (ни разу в сезоне): 38 побед и четыре ничьих. Это новый рекорд XXI века среди клубов из топ-5 европейских лиг. Предыдущее достижение принадлежало итальянскому "Ювентусу": в сезоне 2011/12 туринцы не знали поражений на протяжении 43 встреч.

При этом по ходу матча "Байер" уступал в счёте и сумел забить ответный лишь на 89-й минуте. При условии успешной игры до конца сезона клуб может оформить требл — выиграть национальные чемпионат и кубок, а также еврокубок.

Определились все полуфиналисты Лиги Европы и Лиги конференций
Определились все полуфиналисты Лиги Европы и Лиги конференций

Напомним, "Байер" впервые в истории стал чемпионом Германии, сняв проклятие. До этого клуб пять раз оставался вторым, получив прозвище Неверкузен. Нынешний сезон стал для клуба историческим, а его тренер Хаби Алонсо сделался суперзвездой предстоящего лета.

Лариса Сафронова
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