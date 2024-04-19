Определились все полуфиналисты Лиги Европы и Лиги конференций

Стали известны все полуфиналисты футбольных Лиги Европы и Лиги конференций. Все ответные четвертьфинальные игры завершены.

В полуфинале второго по значимости еврокубка встретятся "Аталанта" и "Марсель", а также "Байер" и "Рома". В Лиге конференций сыграют "Астон Вилла" и "Олимпиакос", "Фиорентина" и "Брюгге".