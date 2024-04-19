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18 апреля, 22:01

Определились все полуфиналисты Лиги Европы и Лиги конференций

Стали известны все полуфиналисты футбольных Лиги Европы и Лиги конференций. Все ответные четвертьфинальные игры завершены.

"Аталанта" Миранчука прошла "Ливерпуль" и вышла в полуфинал Лиги Европы
"Аталанта" Миранчука прошла "Ливерпуль" и вышла в полуфинал Лиги Европы

В полуфинале второго по значимости еврокубка встретятся "Аталанта" и "Марсель", а также "Байер" и "Рома". В Лиге конференций сыграют "Астон Вилла" и "Олимпиакос", "Фиорентина" и "Брюгге".

Также известны все участники полуфинала Лиги чемпионов. Там сыграют "Реал", "Бавария", ПСЖ и дортмундская "Боруссия". Действующий обладатель трофея выбыл.

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X / UEFA Europa League

Артур Лапсаков
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