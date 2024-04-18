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18 апреля, 20:54

"Аталанта" Миранчука прошла "Ливерпуль" и вышла в полуфинал Лиги Европы

Алексей Миранчук. Обложка © X / Atalanta B.C.

Алексей Миранчук. Обложка © X / Atalanta B.C.

"Ливерпуль" победил "Аталанту" в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы, однако выбыл из розыгрыша трофея. Встреча прошла в Бергамо и завершилась со счётом 1:0. Первую игру, напомним, итальянский клуб выиграл в гостях 3:0.

Единственный гол забил на седьмой минуте Мохаммед Салах. Полузащитник хозяев Алексей Миранчук вышел в стартовом составе и отыграл 80 минут.

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В полуфинале "Аталанта" встретится либо с "Марселем", либо с "Бенфикой". В другой паре сыграют "Байер" и "Рома".

Ранее стали известны все полуфиналисты Лиги чемпионов. "Реал" встретится с "Баварией", а ПСЖ сыграет с дортмундской "Боруссией".

Артур Лапсаков
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