"Аталанта" Миранчука прошла "Ливерпуль" и вышла в полуфинал Лиги Европы

"Ливерпуль" победил "Аталанту" в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы, однако выбыл из розыгрыша трофея. Встреча прошла в Бергамо и завершилась со счётом 1:0. Первую игру, напомним, итальянский клуб выиграл в гостях 3:0.

Единственный гол забил на седьмой минуте Мохаммед Салах. Полузащитник хозяев Алексей Миранчук вышел в стартовом составе и отыграл 80 минут.

В полуфинале "Аталанта" встретится либо с "Марселем", либо с "Бенфикой". В другой паре сыграют "Байер" и "Рома".