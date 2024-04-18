"Аталанта" Миранчука прошла "Ливерпуль" и вышла в полуфинал Лиги Европы
Алексей Миранчук. Обложка © X / Atalanta B.C.
"Ливерпуль" победил "Аталанту" в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы, однако выбыл из розыгрыша трофея. Встреча прошла в Бергамо и завершилась со счётом 1:0. Первую игру, напомним, итальянский клуб выиграл в гостях 3:0.
Единственный гол забил на седьмой минуте Мохаммед Салах. Полузащитник хозяев Алексей Миранчук вышел в стартовом составе и отыграл 80 минут.
В полуфинале "Аталанта" встретится либо с "Марселем", либо с "Бенфикой". В другой паре сыграют "Байер" и "Рома".
Ранее стали известны все полуфиналисты Лиги чемпионов. "Реал" встретится с "Баварией", а ПСЖ сыграет с дортмундской "Боруссией".