ПСЖ и дортмундская "Боруссия" пробились в полуфинал Лиги чемпионов

Французский клуб "Пари Сен-Жермен" обыграл "Барселону" в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов и пробился в полуфинал. Встреча, прошедшая в Барселоне, завершилась со счётом 4:1. Первый матч в Париже, напомним, выиграли каталонцы со счётом 3:2.

Первый гол удался каталонцам, его на свой счёт записал Рафинья (12-я минута). Однако уже на 29-й минуте Рональд Араухо с нарушением правил остановил соперника и увидел перед собой красную карточку. После этого парижане активизировались и провели четыре безответные атаки. Авторами голов стали Усман Дембеле (40), Витинья (54) и Килиан Мбаппе (61, 89).

В другой паре дортмундская "Боруссия" победила мадридский "Атлетико" (4:2) и пробилась в полуфинал по сумме двух встреч (5:4).