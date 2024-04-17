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16 апреля, 21:00

ПСЖ и дортмундская "Боруссия" пробились в полуфинал Лиги чемпионов

ПСЖ разгромил "Барселону" и пробился в полуфинал Лиги чемпионов

Килиан Мбаппе. Обложка © X / Paris Saint-Germain

Килиан Мбаппе. Обложка © X / Paris Saint-Germain

Французский клуб "Пари Сен-Жермен" обыграл "Барселону" в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов и пробился в полуфинал. Встреча, прошедшая в Барселоне, завершилась со счётом 4:1. Первый матч в Париже, напомним, выиграли каталонцы со счётом 3:2.

Первый гол удался каталонцам, его на свой счёт записал Рафинья (12-я минута). Однако уже на 29-й минуте Рональд Араухо с нарушением правил остановил соперника и увидел перед собой красную карточку. После этого парижане активизировались и провели четыре безответные атаки. Авторами голов стали Усман Дембеле (40), Витинья (54) и Килиан Мбаппе (61, 89).

В другой паре дортмундская "Боруссия" победила мадридский "Атлетико" (4:2) и пробилась в полуфинал по сумме двух встреч (5:4).

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А в Лиге Европы итальянская "Аталанта", за которую выступает россиянин Алексей Миранчук, разгромила английский "Ливерпуль" в первом матче четвертьфинала. Ответная игра состоится в Бергамо 18 апреля.

Артур Лапсаков
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