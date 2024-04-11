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10 апреля, 21:00

"Барселона" переиграла ПСЖ в Париже, "Атлетико" выиграл у "Боруссии"

"Барселона" победила ПСЖ в Париже в первом четвертьфинальном матче ЛЧ

Рафинья, оформивший дубль в ворота ПСЖ. Обложка © X / FC Barcelona

Рафинья, оформивший дубль в ворота ПСЖ. Обложка © X / FC Barcelona

"Барселона" одержала победу над ПСЖ в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов, завершившемся в Париже. Финальный счёт встречи — 3:2.

Авторами голов в составе каталонцев стали Рафинья (37-я и 62-я минуты) и Андреас Кристенсен (77). У парижан отличились Усман Дембеле (48) и Витинья (51).

В другой паре "Атлетико" в Мадриде добился победы над "Боруссией" из Дортмунда (2:1). "Матрасники" имели преимущество, но едва не упустили его в концовке встречи. Ответные игры состоятся в Барселоне и Дортмунде 16 марта.

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Артур Лапсаков
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