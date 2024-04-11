"Барселона" переиграла ПСЖ в Париже, "Атлетико" выиграл у "Боруссии"

"Барселона" одержала победу над ПСЖ в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов, завершившемся в Париже. Финальный счёт встречи — 3:2.

Авторами голов в составе каталонцев стали Рафинья (37-я и 62-я минуты) и Андреас Кристенсен (77). У парижан отличились Усман Дембеле (48) и Витинья (51).