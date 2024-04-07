Игроки "Фенербахче" пропустили гол от "Галатасарая" и ушли с поля

В воскресенье, 7 апреля, в Шанлыурфе состоялся матч за Суперкубок Турции между футболистами из "Фенербахче" и "Галатасарая". В итоге первые сорвали встречу, покинув поле после пропущенного мяча.

"Фенербахче" выставил на этот матч состав из игроков молодёжной и юношеских команд. Уже на первой минуте нападающий "Галатасарая" Мауро Икарди поразил ворота соперника. После этого игроки "Фенербахче" по указанию тренера покинули поле. Им будет засчитано техническое поражение, а "Галатасарай" стал обладателем Суперкубка Турции.