"Аталанта" Миранчука разгромила "Ливерпуль" в четвертьфинале Лиги Европы

Итальянская "Аталанта" одержала крупную победу над "Ливерпулем" в гостевом матче 1/4 финала Лиги Европы. Встреча прошла на стадионе "Энфилд" и завершилась со счётом 3:0.

Дубль оформил Джанлука Скамакка (38-я, 60-я минута), ещё один гол на счету Марио Пашалича (83). Полузащитник Алексей Миранчук вышел на поле на 89-й минуте.

В других четвертьфинальных парах "Байер" победил "Вэст Хэм" (2:0), "Милан" дома проиграл "Роме" (0:1), а "Бенфика" обыграла "Марсель" (2:1). Ответные матчи состоятся 18 апреля.