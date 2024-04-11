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11 апреля, 20:55

"Аталанта" Миранчука разгромила "Ливерпуль" в четвертьфинале Лиги Европы

Марио Пашалич, забивший третий гол "Ливерпулю". Обложка © X / Atalanta B.C.

Марио Пашалич, забивший третий гол "Ливерпулю". Обложка © X / Atalanta B.C.

Итальянская "Аталанта" одержала крупную победу над "Ливерпулем" в гостевом матче 1/4 финала Лиги Европы. Встреча прошла на стадионе "Энфилд" и завершилась со счётом 3:0.

Дубль оформил Джанлука Скамакка (38-я, 60-я минута), ещё один гол на счету Марио Пашалича (83). Полузащитник Алексей Миранчук вышел на поле на 89-й минуте.

В других четвертьфинальных парах "Байер" победил "Вэст Хэм" (2:0), "Милан" дома проиграл "Роме" (0:1), а "Бенфика" обыграла "Марсель" (2:1). Ответные матчи состоятся 18 апреля.

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Ранее Life.ru рассказывал, что "Атлетик" из Бильбао впервые за 40 лет выиграл Кубок Испании по футболу. В финале баски победили "Мальорку" в серии пенальти.

Артур Лапсаков
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