"Реал" выбил действующего чемпиона Лиги чемпионов
"Реал" в серии пенальти победил "Ман Сити" и пробился в полуфинал
Момент из матча "Манчестер Сити" и "Реала". Обложка © X / Real Madrid C.F.
Мадридский "Реал" в серии пенальти победил действующего победителя Лиги чемпионов "Манчестер Сити" и вышел в полуфинал текущего розыгрыша. Итоговый счёт на табло завершившегося в Манчестере матча — 2:1.
В основное время у мадридцев отличился Родриго (12-я минута), у англичан — Кевин Де Брёйне (76). Напомним, первый матч команды завершили со счётом 3:3. В решающей серии пенальти вратарь "Реала" Андрей Лунин отразил два удара и помог команде победить.
Таким образом, стали известны все полуфиналисты турнира. "Реал" сыграет с "Баварией". В другой паре встретятся ПСЖ и дортмундская "Боруссия".