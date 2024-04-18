"Реал" выбил действующего чемпиона Лиги чемпионов

Мадридский "Реал" в серии пенальти победил действующего победителя Лиги чемпионов "Манчестер Сити" и вышел в полуфинал текущего розыгрыша. Итоговый счёт на табло завершившегося в Манчестере матча — 2:1.

В основное время у мадридцев отличился Родриго (12-я минута), у англичан — Кевин Де Брёйне (76). Напомним, первый матч команды завершили со счётом 3:3. В решающей серии пенальти вратарь "Реала" Андрей Лунин отразил два удара и помог команде победить.