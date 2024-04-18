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17 апреля, 21:53

"Реал" выбил действующего чемпиона Лиги чемпионов

"Реал" в серии пенальти победил "Ман Сити" и пробился в полуфинал

Момент из матча "Манчестер Сити" и "Реала". Обложка © X / Real Madrid C.F.

Момент из матча "Манчестер Сити" и "Реала". Обложка © X / Real Madrid C.F.

Мадридский "Реал" в серии пенальти победил действующего победителя Лиги чемпионов "Манчестер Сити" и вышел в полуфинал текущего розыгрыша. Итоговый счёт на табло завершившегося в Манчестере матча — 2:1.

В основное время у мадридцев отличился Родриго (12-я минута), у англичан — Кевин Де Брёйне (76). Напомним, первый матч команды завершили со счётом 3:3. В решающей серии пенальти вратарь "Реала" Андрей Лунин отразил два удара и помог команде победить.

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Таким образом, стали известны все полуфиналисты турнира. "Реал" сыграет с "Баварией". В другой паре встретятся ПСЖ и дортмундская "Боруссия".

Артур Лапсаков
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