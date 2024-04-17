"Бавария" победила "Арсенал" и прошла в полуфинал Лиги чемпионов

"Бавария" нанесла поражение "Арсеналу" в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов и пробилась в полуфинал. Встреча прошла в Мюнхене и завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч забил Йосуа Киммих на 63-й минуте. Первый матч, напомним, завершился со счётом 2:2.