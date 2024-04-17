"Бавария" победила "Арсенал" и прошла в полуфинал Лиги чемпионов
Йосуа Киммих забил победный гол в ворота "Арсенала". Обложка © Fcbayern.com
"Бавария" нанесла поражение "Арсеналу" в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов и пробилась в полуфинал. Встреча прошла в Мюнхене и завершилась со счётом 1:0.
Единственный мяч забил Йосуа Киммих на 63-й минуте. Первый матч, напомним, завершился со счётом 2:2.
Ранее Life.ru рассказывал, что "Байер" впервые выиграл чемпионат Германии и установил исторический рекорд. Ранее клуб из Леверкузена пять раз останавливался в шаге от трофея, занимая второе место (сезоны 1996/1997, 1998/1999, 1999/2000, 2001/2002, 2010/2011).