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17 апреля, 20:58

"Бавария" победила "Арсенал" и прошла в полуфинал Лиги чемпионов

Йосуа Киммих забил победный гол в ворота "Арсенала". Обложка © Fcbayern.com

Йосуа Киммих забил победный гол в ворота "Арсенала". Обложка © Fcbayern.com

"Бавария" нанесла поражение "Арсеналу" в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов и пробилась в полуфинал. Встреча прошла в Мюнхене и завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч забил Йосуа Киммих на 63-й минуте. Первый матч, напомним, завершился со счётом 2:2.

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Ранее Life.ru рассказывал, что "Байер" впервые выиграл чемпионат Германии и установил исторический рекорд. Ранее клуб из Леверкузена пять раз останавливался в шаге от трофея, занимая второе место (сезоны 1996/1997, 1998/1999, 1999/2000, 2001/2002, 2010/2011).

Артур Лапсаков
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