"Реал" досрочно стал 36-кратным чемпионом Испании по футболу

Мадридский "Реал" за четыре тура до конца сезона стал чемпионом Испании по футболу. Это стало известно после победы мадридцев над "Кадисом" (3:0), а также "Жироны" над "Барселоной" (4:2), после которой каталонцы лишились шансов обойти соперника в турнирной таблице.

"Реал" набрал 87 очков, в то время как у "Барселоны" 73 балла в активе.

Это 36-е чемпионство "Реала" в истории, что позволило клубу упрочить рекорд по этому показателю (1932, 1933, 1954, 1955, 1957, 1958, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1967, 1968, 1969, 1972, 1975, 1976, 1978, 1979, 1980, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1995, 1997, 2001, 2003, 2007, 2008, 2012, 2017, 2020, 2022, 2024). У "Барселоны" 27 титулов, а замыкает тройку "Атлетико" (11).