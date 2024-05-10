"Заканчиваю приключение": Мбаппе объявил об уходе из "ПСЖ"

Французский футболист Килиан Мбаппе объявил о решении покинуть парижский клуб "Пари Сен-Жермен" по окончании текущего сезона. Игрок записал почти четырёхминутное видео, в котором поблагодарил сокомандников за проведённое время, а также поделился планами на будущее.

"Я хотел бы всем сказать, что это мой последний год в "ПСЖ". Я не собираюсь продлевать контракт и закончу своё приключение через несколько недель. Свой последний матч я проведу на "Парк де Пренс" в воскресенье", — заявил Мбаппе.

Килиан Мбаппе сообщил об уходе из "Пари Сен-Жермен". Видео © X / Kylian Mbappé

Мбаппе перешёл в "ПСЖ" из "Монако" летом 2017 года. В составе команды нападающий провёл 306 матчей, забив 255 мячей и сделав 108 голевых передач. 25-летний спортсмен считается лучшим бомбардиром в истории парижского ФК.