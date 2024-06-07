Сафонов не заплатил: Переход в ПСЖ оказался под угрозой из-за миллионного долга

Переход вратаря "Краснодара" и сборной России по футболу Матвея Сафонова во французский клуб ПСЖ оказался под угрозой срыва: спортсмену ограничили выезд из РФ из-за долга по алиментам в 60 миллионов рублей. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник.