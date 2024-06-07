Сафонов не заплатил: Переход в ПСЖ оказался под угрозой из-за миллионного долга
Сафонову ограничили выезд из РФ из-за долга по алиментам в 60 млн рублей
Матвей Сафонов. Фото © Telegram / Сборная России по футболу
Переход вратаря "Краснодара" и сборной России по футболу Матвея Сафонова во французский клуб ПСЖ оказался под угрозой срыва: спортсмену ограничили выезд из РФ из-за долга по алиментам в 60 миллионов рублей. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник.
"В отношении Сафонова действует ограничительная мера в виде запрета на выезд за пределы России в связи с задолженностью по алиментам в 60 миллионов рублей", — отметил собеседник агентства.
Первые слухи о переходе 25-летнего воспитанника "Краснодара" в ПСЖ появились в конце мая. Сафонов планирует заключить с зарубежным ФК пятилетний контракт на сумму 20 миллионов евро. Главный тренер российской команды Валерий Карпин заявлял, что голкипер может подписать контракт с французским клубом "Пари Сен-Жермен" в ближайшие дни.