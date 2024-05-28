Инсайдер сообщил о переходе Сафонова в ПСЖ и раскрыл длительность контракта
Журналист Романо: Вратарь Сафонов подписал контракт с ПСЖ до 2029 года
Футболист Матвей Сафонов. Обложка © X / FabrizioRomano
Российский голкипер Матвей Сафонов заключил договор о сотрудничестве с французским ФК "Пари Сен-Жермен", написал на своей странице X журналист Фабрицио Романо.
Он также назвал сумму трансфера — "Краснодар" получит 20 миллионов евро. Контракт Сафонова с парижанами будет рассчитан до 2029 года.
На пост Романо отреагировала пресс-служба сборной России, задав вопрос: "Кто такой мистер Сазонов?". Дело в том, что журналист в записи перепутал фамилию вратаря, назвав его Сазоновым.
Ранее "Панатинаикос", за который выступает российский вратарь Юрий Лодыгин, одержал победу над "Арисом" и 20-й раз выиграл Кубок Греции по футболу. Матч завершился со счётом 1:0. Единственный гол на седьмой минуте компенсированного ко второму тайму времени забил защитник Георгиос Ваяннидис. Матч изобиловал красными карточками: на 51-й минуте был удалён защитник "Пао" Иоаннис Коцирас, а на 65-й и 71-й — чешский полузащитник "Ариса" Владимир Дарида и его одноклубник, камерунский хавбек Жан Жюль.