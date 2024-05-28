Инсайдер сообщил о переходе Сафонова в ПСЖ и раскрыл длительность контракта

Российский голкипер Матвей Сафонов заключил договор о сотрудничестве с французским ФК "Пари Сен-Жермен", написал на своей странице X журналист Фабрицио Романо.

Он также назвал сумму трансфера — "Краснодар" получит 20 миллионов евро. Контракт Сафонова с парижанами будет рассчитан до 2029 года.

На пост Романо отреагировала пресс-служба сборной России, задав вопрос: "Кто такой мистер Сазонов?". Дело в том, что журналист в записи перепутал фамилию вратаря, назвав его Сазоновым.