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28 мая, 19:43

Инсайдер сообщил о переходе Сафонова в ПСЖ и раскрыл длительность контракта

Журналист Романо: Вратарь Сафонов подписал контракт с ПСЖ до 2029 года

Футболист Матвей Сафонов. Обложка © X / FabrizioRomano

Футболист Матвей Сафонов. Обложка © X / FabrizioRomano

Российский голкипер Матвей Сафонов заключил договор о сотрудничестве с французским ФК "Пари Сен-Жермен", написал на своей странице X журналист Фабрицио Романо.

Он также назвал сумму трансфера — "Краснодар" получит 20 миллионов евро. Контракт Сафонова с парижанами будет рассчитан до 2029 года.

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На пост Романо отреагировала пресс-служба сборной России, задав вопрос: "Кто такой мистер Сазонов?". Дело в том, что журналист в записи перепутал фамилию вратаря, назвав его Сазоновым.

Ранее "Панатинаикос", за который выступает российский вратарь Юрий Лодыгин, одержал победу над "Арисом" и 20-й раз выиграл Кубок Греции по футболу. Матч завершился со счётом 1:0. Единственный гол на седьмой минуте компенсированного ко второму тайму времени забил защитник Георгиос Ваяннидис. Матч изобиловал красными карточками: на 51-й минуте был удалён защитник "Пао" Иоаннис Коцирас, а на 65-й и 71-й — чешский полузащитник "Ариса" Владимир Дарида и его одноклубник, камерунский хавбек Жан Жюль.

Анатолий Симоненко
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