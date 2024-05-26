Российский вратарь стал обладателем Кубка Греции по футболу
Российский вратарь Лодыгин выиграл Кубок Греции в составе "Панатинаикоса"
Игроки "Панатинаикоса" радуются победе в Кубке Греции. Обложка © Официальный сайт ФК "Панатинаикос"
"Панатинаикос" одержал победу над "Арисом" и 20-й раз выиграл Кубок Греции по футболу. Матч завершился со счётом 1:0.
Единственный гол на седьмой минуте компенсированного ко второму тайму времени забил защитник Георгиос Ваяннидис. Матч изобиловал красными карточками. Так, на 51-й минуте был удалён защитник "Пао" Иоаннис Коцирас, а на 65-й и 71-й — чешский полузащитник "Ариса" Владимир Дарида и его одноклубник, камерунский хавбек Жан Жюль.
Ворота "Панатинаикоса" на протяжении всего матча защищал 33-летний российский вратарь Юрий Лодыгин, который выступает за клуб из Афин с 2022 года.
Ранее стало известно, что россиянин Магомед Оздоев выиграл чемпионат Греции по футболу в составе ПАОКа. Для клуба из Салоников это чемпионство стало четвёртым в истории.