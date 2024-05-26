Российский вратарь стал обладателем Кубка Греции по футболу

"Панатинаикос" одержал победу над "Арисом" и 20-й раз выиграл Кубок Греции по футболу. Матч завершился со счётом 1:0.

Единственный гол на седьмой минуте компенсированного ко второму тайму времени забил защитник Георгиос Ваяннидис. Матч изобиловал красными карточками. Так, на 51-й минуте был удалён защитник "Пао" Иоаннис Коцирас, а на 65-й и 71-й — чешский полузащитник "Ариса" Владимир Дарида и его одноклубник, камерунский хавбек Жан Жюль.

Ворота "Панатинаикоса" на протяжении всего матча защищал 33-летний российский вратарь Юрий Лодыгин, который выступает за клуб из Афин с 2022 года.