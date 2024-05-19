Россиянин Оздоев выиграл чемпионат Греции по футболу в составе ПАОКа

Футбольный клуб ПАОК выиграл чемпионат Греции по итогам сезона 2023/24. В рамках 36-го тура команда из Салоников, за которую выступает россиянин Магомед Оздоев, победила в гостях "Арис" со счётом 2:1.

Забитыми голами у гостей отметились испанский нападающий Брандон Томас Льямас (30-я минута) и бразильский полузащитник Тайсон (62-я). У хозяев единственный мяч на счету испанского форварда Лорена Морона (47-я). На 78-й минуте был удалён защитник гостей Яннис Михайлидис. Оздоев не участвовал в этой игре.