Россиянин Оздоев выиграл чемпионат Греции по футболу в составе ПАОКа
Россиянин Магомед Оздоев стал чемпионом Греции в составе клуба ПАОК. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / om.27
Футбольный клуб ПАОК выиграл чемпионат Греции по итогам сезона 2023/24. В рамках 36-го тура команда из Салоников, за которую выступает россиянин Магомед Оздоев, победила в гостях "Арис" со счётом 2:1.
Забитыми голами у гостей отметились испанский нападающий Брандон Томас Льямас (30-я минута) и бразильский полузащитник Тайсон (62-я). У хозяев единственный мяч на счету испанского форварда Лорена Морона (47-я). На 78-й минуте был удалён защитник гостей Яннис Михайлидис. Оздоев не участвовал в этой игре.
Победив, подопечные румынского тренера Рэзвана Луческу (сын экс-главного тренера "Зенита" Мирчи Луческу) набрали 80 очков и на два опередили АЕК, который занял второе место. Для клуба из Салоников это четвёртое чемпионство в истории. 31-летний полузащитник Оздоев пополнил состав чёрно-белых перед началом сезона, перейдя из турецкого "Фатиха Карагюмрюка". В греческой Суперлиге он провёл 34 матча и забил шесть голов.