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22 октября, 17:58

Ещё один российский футболист оформил дубль в Европе и принёс победу своему клубу

Дубль Оздоева принёс ПАОКу победу над "Атромитосом" в 8-м туре чемпионата Греции

<p>Магомед Оздоев. Обложка © <a href="https://www.paokfc.gr/nea/20230807-ston-paok-o-magomed-ozdoev/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ФК ПАОК</a></p>

Магомед Оздоев. Обложка © ФК ПАОК

Российский полузащитник греческого футбольного клуба ПАОК Магомед Оздоев сделал дубль в матче восьмого тура чемпионата страны против "Атромитоса". Игра состоялась в Салониках, закончилась со счётом 2:0.

30-летний Оздоев впервые отличился в составе своего нового клуба. Россиянин забил на 43-й и 51-й минутах. Всего в составе ПАОКа полузащитник провёл 13 матчей.

Клуб из Салоников занимает второе место в чемпионате Греции с 17 очками. Лидирует же "Олимпиакос", у которого 19 очков и игра в запасе. В следующем туре команда Оздоева сыграет против АЕКа на выезде.

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Напомним, Магомед Оздоев заключил двухлетний контракт с греческим клубом ПАОК 7 августа. Ранее он выступал за турецкий "Фатих Карагюмрюк".

Никита Никонов
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