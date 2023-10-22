Ещё один российский футболист оформил дубль в Европе и принёс победу своему клубу

Российский полузащитник греческого футбольного клуба ПАОК Магомед Оздоев сделал дубль в матче восьмого тура чемпионата страны против "Атромитоса". Игра состоялась в Салониках, закончилась со счётом 2:0.

30-летний Оздоев впервые отличился в составе своего нового клуба. Россиянин забил на 43-й и 51-й минутах. Всего в составе ПАОКа полузащитник провёл 13 матчей.

Клуб из Салоников занимает второе место в чемпионате Греции с 17 очками. Лидирует же "Олимпиакос", у которого 19 очков и игра в запасе. В следующем туре команда Оздоева сыграет против АЕКа на выезде.