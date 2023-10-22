Дубль Головина принёс "Монако" победу над "Мецем" в чемпионате Франции

В составе победившей команды дублем отметился российский полузащитник Александр Головин (42-я и 55-я минуты), а в составе "Меца" гол забил сенегальский хавбек Ламин Камара (четвёртая минута). В результате "Монако" стал лидером турнирной таблицы с 20 очками. На второй строчке "Ницца", на третьей — ПСЖ. Между тем "Мец" находится на 16-й позиции. В следующем туре "Монако" сыграет на выезде с "Лиллем" 29 октября.