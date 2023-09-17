Головин забил мяч и отдал результативную передачу в матче "Монако" с "Лорьяном"

Футбольный клуб "Монако", за который выступает российский полузащитник Александр Головин, в гостях сыграл вничью с "Лорьяном" в матче пятого тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счётом 2:2.

В составе "Монако" голы забили Александр Головин (17-я минута) и Фоларин Балоган (69-я), которому ассистировал россиянин. У хозяев отличились Тосин Айегун (2-я), Ромейн Фавр (90+8). Примечательно, что в прошлом туре в ворота "Лорьяна" гол забил другой российский полузащитник — Далер Кузяев, который выступает за клуб "Гавр".

Стоит отметить, что Головин забивает за "Монако" во втором матче подряд. Таким образом, в текущем сезоне у российского игрока — два гола и одна результативная передача в пяти матчах. "Монако" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 11 очков в пяти турах. "Лорьян" с шестью баллами располагается на десятой строчке.