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17 сентября, 13:32

Головин забил мяч и отдал результативную передачу в матче "Монако" с "Лорьяном"

Российский игрок "Монако" Головин забил мяч и отдал передачу в матче с "Лорьяном"

Футбольный клуб "Монако", за который выступает российский полузащитник Александр Головин, в гостях сыграл вничью с "Лорьяном" в матче пятого тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счётом 2:2.

В составе "Монако" голы забили Александр Головин (17-я минута) и Фоларин Балоган (69-я), которому ассистировал россиянин. У хозяев отличились Тосин Айегун (2-я), Ромейн Фавр (90+8). Примечательно, что в прошлом туре в ворота "Лорьяна" гол забил другой российский полузащитник — Далер Кузяев, который выступает за клуб "Гавр".

Стоит отметить, что Головин забивает за "Монако" во втором матче подряд. Таким образом, в текущем сезоне у российского игрока — два гола и одна результативная передача в пяти матчах. "Монако" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 11 очков в пяти турах. "Лорьян" с шестью баллами располагается на десятой строчке.

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Ранее Лайф писал, что футбольный клуб ЦСКА дома сыграл вничью с самарскими "Крыльями Советов" в матче восьмого тура РПЛ. Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счётом 2:2.

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ТАСС / АР / Daniel Cole

Иван Косицын
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