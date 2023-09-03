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3 сентября, 14:54

Экс-футболист "Зенита" Кузяев забил второй гол за французский "Гавр"

Российский полузащитник футбольного клуба "Гавр" Далер Кузяев открыл счёт в домашнем матче чемпионата Франции против команды "Лорьян". Он сумел отличиться на 53-й минуте встречи. Игра закончилась со счётом 3:0 в пользу "Гавра".

Таким образом, это уже второй гол для Кузяева в составе "Гавра". Футболист проводит четвёртый матч в новой команде, ранее он отличился в игре второго тура против клуба "Брест".

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Напомним, летом этого года россиянин Далер Кузяев стал игроком французского футбольного клуба "Гавр". Контракт с бывшим игроком "Зенита" подписан на два года.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Бобылев

Иван Косицын
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