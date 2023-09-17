Хохлов покинул пост главного тренера футбольного клуба "Сочи"

Футбольный клуб "Сочи" объявил, что Дмитрий Хохлов покинул пост главного тренера команды. Соответствующую информацию распространила пресс-служба клуба.

Специалист возглавил команду в апреле текущего года, под его руководством "Сочи" провёл 19 официальных матчей.

"Футбольный клуб "Сочи" и главный тренер Дмитрий Хохлов прекращают сотрудничество по обоюдному согласию сторон. Контракт со специалистом будет расторгнут", — указано в сообщении.

Новым наставником команды назначен 49-летний Александр Точилин, который ранее был ассистентом Хохлова. Он также работал главным тренером "Сочи" в сезонах 2018/2019 и 2019/2020. Сейчас клуб идёт на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ. На счету команды шесть очков в восьми матчах.