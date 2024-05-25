Семак после победы "Зенита" в чемпионате продлил контракт с клубом на пять лет

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак продлил контракт с клубом ещё на пять лет. Соглашение было подписано прямо на "Газпром-арене" после завершения матча заключительного тура чемпионата России против "Ростова" (2:1), сообщает пресс-служба клуба.

"Тренерский штаб и ряд игроков начали и прошли с Семаком непростой, но победный путь. Под руководством главного тренера в "Зените" был совершён качественный рывок и внесён исторический вклад в результаты команды за предыдущие пять лет", — говорится в сообщении.

Сергею Семаку 48 лет, возглавляет петербургский клуб с мая 2018 года. При нём "Зенит" шесть раз подряд стал чемпионом России, четыре раза побеждал в Суперкубке страны и один раз выиграл Кубок России. Также Семака четыре раза признавали лучшим тренером по версии Российского футбольного союза.