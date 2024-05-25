Калининградская "Балтика" после проигрыша "Локомотиву" покинула РПЛ

Калининградская "Балтика" покинула Российскую премьер-лигу (РПЛ) после поражения от "Локомотива" в заключительном, 30-м, туре чемпионата. Игра, проходившая на "Ростех-арене" в Калининграде, завершилась со счётом 3:1 в пользу московского клуба.

В составе железнодорожников отличились Антон Миранчук (8-я минута), Артём Карпукас (66) и Тимур Сулейманов (88). У "Балтики" с пенальти гол в ворота соперника забил Виталий Лисакович.

Таким образом, по итогам сезона РПЛ клуб из Калининграда с 26 очками занял предпоследнее, 15-е, место в турнирной таблице и напрямую вылетел из элитного дивизиона. Ранее РПЛ покинул "Сочи" — команда завершила сезон на 16-й строчке с 24 очками. В следующем сезоне "Сочи" и "Балтику" в премьер-лиге заменят подмосковные "Химки" и махачкалинское "Динамо".

В стыковых матчах за право выступить в РПЛ в следующем сезоне сыграют "Пари Нижний Новгород" и екатеринбургский "Урал". Обе команды набрали 30 очков и заняли 13-е и 14-е место в таблице соответственно. В стыковых матчах "Пари НН" померится силами с тульским "Арсеналом", а "Урал" — с тольяттинским "Акроном". Первые матчи пройдут 29 мая в Нижнем Новгороде и Екатеринбурге, а ответные состоятся 1 июня.