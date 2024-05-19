Испанский тренер "Сочи" Морено продолжит работать с клубом после вылета из РПЛ

Экс-тренер сборной Испании Роберт Морено принял предложение команды "Сочи" о продлении контракта. Об этом он сам рассказал в эфире "Матч ТВ". Таким образом, Морено продолжит работу в клубе после вылета из РПЛ в Первую лигу.

"Я очень горд за ребят и за то время, что нахожусь в клубе. Именно поэтому в следующие годы я продолжу работу в "Сочи" и уже принял предложение клуба о продлении контракта", — сообщил Морено.

