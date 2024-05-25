Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 мая, 15:53

"Зенит" в шестой раз подряд стал чемпионом России по футболу

"Зенит" обыграл "Ростов" и в шестой раз подряд стал чемпионом России

Игроки петербургского "Зенита" обыграли "Ростов" в матче заключительного 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра проходила в Северной столице и закончилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

Игроки "Зенита" празднуют забитый гол. Видео © Telegram / ФК "Зенит"

Среди подопечных Сергея Семака отличились полузащитники Густаво Мантуан (65-я минута с пенальти) и Артур (85). У "Ростова" же отличиться смог только нападающий Роналдо (54).

Благодаря поражению лидирующего перед последним туром московского "Динамо" от "Краснодара" (0:1) "Зенит", набрав 57 очков, в шестой раз подряд становится чемпионом России. "Ростов" же с 43 очками завершил сезон на седьмой строчке. Всего на счету клуба из Петербурга десять побед в чемпионате России и одна в чемпионате СССР. К слову, сегодня, 25 мая, "Зениту" исполнилось 99 лет. "Краснодар" стал серебряным призёром чемпионата России, а "Динамо" завершило сезон на третьей строчке.

Ранее сообщалось, что "Химки" стали победителем чемпионата Первой лиги. Подмосковная команда с 66 очками занимает первое место в турнирной таблице, сразу за ними идёт махачкалинское "Динамо". Оба клуба в следующем сезоне выступят в РПЛ.

Названы даты Суперкубка России по футболу и начала нового сезона РПЛ
Названы даты Суперкубка России по футболу и начала нового сезона РПЛ
Обложка ©

ТАСС / Александр Демьянчук

Наталья Исакова
  • Новости
  • рпл
  • ФК Зенит
  • ФК Ростов
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров