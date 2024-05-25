"Зенит" в шестой раз подряд стал чемпионом России по футболу

Благодаря поражению лидирующего перед последним туром московского "Динамо" от "Краснодара" (0:1) "Зенит", набрав 57 очков, в шестой раз подряд становится чемпионом России. "Ростов" же с 43 очками завершил сезон на седьмой строчке. Всего на счету клуба из Петербурга десять побед в чемпионате России и одна в чемпионате СССР. К слову, сегодня, 25 мая, "Зениту" исполнилось 99 лет. "Краснодар" стал серебряным призёром чемпионата России, а "Динамо" завершило сезон на третьей строчке.