"Зенит" в шестой раз подряд стал чемпионом России по футболу
"Зенит" обыграл "Ростов" и в шестой раз подряд стал чемпионом России
Игроки петербургского "Зенита" обыграли "Ростов" в матче заключительного 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра проходила в Северной столице и закончилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.
Игроки "Зенита" празднуют забитый гол. Видео © Telegram / ФК "Зенит"
Среди подопечных Сергея Семака отличились полузащитники Густаво Мантуан (65-я минута с пенальти) и Артур (85). У "Ростова" же отличиться смог только нападающий Роналдо (54).
Благодаря поражению лидирующего перед последним туром московского "Динамо" от "Краснодара" (0:1) "Зенит", набрав 57 очков, в шестой раз подряд становится чемпионом России. "Ростов" же с 43 очками завершил сезон на седьмой строчке. Всего на счету клуба из Петербурга десять побед в чемпионате России и одна в чемпионате СССР. К слову, сегодня, 25 мая, "Зениту" исполнилось 99 лет. "Краснодар" стал серебряным призёром чемпионата России, а "Динамо" завершило сезон на третьей строчке.
Ранее сообщалось, что "Химки" стали победителем чемпионата Первой лиги. Подмосковная команда с 66 очками занимает первое место в турнирной таблице, сразу за ними идёт махачкалинское "Динамо". Оба клуба в следующем сезоне выступят в РПЛ.
ТАСС / Александр Демьянчук