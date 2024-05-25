"Химки" стали победителем чемпионата Первой лиги

Футбольный клуб "Химки" дома одержал победу над новороссийским "Черноморцем" в матче 34-го тура Первой лиги. Встреча завершилась со счётом 2:1. Авторами забитых мячей в поединке стали Александр Руденко и Тимур Касимов у "Химок", у проигравших отличился Артём Воропаев. Таким образом, подмосковная команда стала победителем чемпионата.

"Химки" занимают первое место в турнирной таблице, набрав 66 очков. Сразу за ними идёт махачкалинское "Динамо" с 61 очком. Обе команды в следующем сезоне выступят в Российской премьер-лиге. Отметим, что это уже вторая победа "Химок" в Первой Лиге, первая была в 2006 году. На третьем месте расположился тольяттинский "Акрон" с 59 очками в запасе, четвёртым стал тульский "Арсенал" (55). Обе эти команды сыграют в стыковых матчах за право выступать в РПЛ в следующем сезоне.