Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 мая, 12:53

"Химки" стали победителем чемпионата Первой лиги

ФК "Химки" победил в Первой Лиге. Обложка © Telegram / Футбольный клуб "Химки"

ФК "Химки" победил в Первой Лиге. Обложка © Telegram / Футбольный клуб "Химки"

Футбольный клуб "Химки" дома одержал победу над новороссийским "Черноморцем" в матче 34-го тура Первой лиги. Встреча завершилась со счётом 2:1. Авторами забитых мячей в поединке стали Александр Руденко и Тимур Касимов у "Химок", у проигравших отличился Артём Воропаев. Таким образом, подмосковная команда стала победителем чемпионата.

"Химки" занимают первое место в турнирной таблице, набрав 66 очков. Сразу за ними идёт махачкалинское "Динамо" с 61 очком. Обе команды в следующем сезоне выступят в Российской премьер-лиге. Отметим, что это уже вторая победа "Химок" в Первой Лиге, первая была в 2006 году. На третьем месте расположился тольяттинский "Акрон" с 59 очками в запасе, четвёртым стал тульский "Арсенал" (55). Обе эти команды сыграют в стыковых матчах за право выступать в РПЛ в следующем сезоне.

При этом краснодарская "Кубань", астраханский "Волгарь" и "Ленинградец" вылетели из Первой лиги по итогам сезона.

Названы даты Суперкубка России по футболу и начала нового сезона РПЛ
Названы даты Суперкубка России по футболу и начала нового сезона РПЛ

Ранее Life.ru рассказывал о прогнозах на финал РПЛ. По мнению экс-нападающего сборной РФ по футболу Дмитрия Булыкина, "Динамо" станет чемпионом.

Николай Рюмин
  • Новости
  • ФК Химки
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров