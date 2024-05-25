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25 мая, 12:19

"Должны совершить чудо": Булыкин назвал фаворита перед последним туром РПЛ

Экс-нападающий сборной РФ по футболу Булыкин: "Динамо" станет чемпионом РПЛ

Московский футбольный клуб "Динамо" является главным фаворитом перед последним туром Российской премьер-лиги (РПЛ), у команды есть все шансы стать чемпионом. Такое мнение выразил бывший форвард сборной РФ по футболу и столичной команды Дмитрий Булыкин.

"Достаточно даже сыграть вничью, и всё равно будет титул. Думаю, динамовцы должны совершить это чудо, потому что всё в их руках. Осталась одна игра, на которую надо собраться, настроиться и не проиграть. Думаю, что "Динамо" это вполне по силам", — отметил он в беседе с "Газетой.ru".

Напомним, что после 29 туров "Динамо" является лидером турнирной таблицы РПЛ, имея в активе 56 очков. Далее идёт "Зенит" с 54 баллами, а замыкает тройку "Краснодар" (53). В заключительном туре эта команда примет "Динамо", а петербуржцы встретятся дома с "Ростовом". При равенстве очков между "Динамо" и "Зенитом" выше за счёт личных встреч будет московский клуб.

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Ранее Life.ru писал, что клубы РПЛ забили в 29-м туре 39 голов. Это новый рекорд лиги, предыдущий был установлен в сезонах 2006 и 2012/2013 (по 36 забитых мячей).

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Telegram / ФК "Динамо" Москва

Никита Осипов
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