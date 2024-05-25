"Должны совершить чудо": Булыкин назвал фаворита перед последним туром РПЛ

Московский футбольный клуб "Динамо" является главным фаворитом перед последним туром Российской премьер-лиги (РПЛ), у команды есть все шансы стать чемпионом. Такое мнение выразил бывший форвард сборной РФ по футболу и столичной команды Дмитрий Булыкин.

"Достаточно даже сыграть вничью, и всё равно будет титул. Думаю, динамовцы должны совершить это чудо, потому что всё в их руках. Осталась одна игра, на которую надо собраться, настроиться и не проиграть. Думаю, что "Динамо" это вполне по силам", — отметил он в беседе с "Газетой.ru".

Напомним, что после 29 туров "Динамо" является лидером турнирной таблицы РПЛ, имея в активе 56 очков. Далее идёт "Зенит" с 54 баллами, а замыкает тройку "Краснодар" (53). В заключительном туре эта команда примет "Динамо", а петербуржцы встретятся дома с "Ростовом". При равенстве очков между "Динамо" и "Зенитом" выше за счёт личных встреч будет московский клуб.