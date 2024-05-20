Клубы РПЛ забили в 29-м туре 39 голов и установили рекорд результативности

Московский футбольный клуб ЦСКА на выезде с крупным счётом разгромил "Пари НН" из Нижнего Новгорода. Матч 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) завершился со счётом 6:2 в пользу столичной команды.

В первом тайме в составе гостей отличились полузащитник Иван Обляков (10-я минута), нападающий Тамерлан Мусаев (22-я) и сербский хавбек Саша Зделар (37-я). Во втором тайме хозяева забили на 48-й и 77-й минутах — ворота армейцев поразили защитник Дмитрий Стоцкий и уругвайский форвард Хуан Мануэль Боселья соответственно. Несмотря на это, московский клуб довёл счёт до разгромного. На 56-й минуте свой шанс реализовал чилийский нападающий Виктор Давила, а на 83-й и 90-й минуте за ЦСКА забили форвард Антон Заболотный и полузащитник Артём Глебов.

ЦСКА в турнирной таблице занимает шестое место с 45 очками, заключительный матч армейцы проведут дома против "Урала" 25 мая. Нижегородцы, которые имеют 29 очков и борются за выживание, в этот день отправятся в гости к "Крыльям Советов".

Итого в 29-м туре было забито 39 голов. Это новый рекорд РПЛ, предыдущий был установлен в сезонах 2006 и 2012/2013 (по 36 забитых мячей).