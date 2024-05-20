Махачкалинское "Динамо" и подмосковные "Химки" вышли в РПЛ

Махачкалинское "Динамо" и подмосковные "Химки" заполучили право выступить в Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне. В понедельник, 20 мая, тольяттинский "Акрон" проиграл тульскому "Арсеналу" в матче 33-го тура Первой лиги (0:1) и тем самым потерял шансы догнать "Динамо" и "Химки" в таблице.

После 33 туров "Химки" с 63 очками занимают первое место в турнирной таблице, следом идёт "Динамо" — на счету команды 61 очко. "Акрон" же занимает третью строчку с 56 очками, а "Арсенал" — четвёртую (55 очков). Команды, занявшие третье и четвёртое места в Первой лиге, сыграют в стыковых матчах с 13-й и 14-й командами РПЛ. Таким образом, "Акрон" уже точно сыграет в стыковых матчах. При этом "Арсенал" почти обеспечил себе место в "стыках", но команда ещё не получила лицензию для участия в РПЛ в следующем сезоне.