Махачкалинское "Динамо" и подмосковные "Химки" вышли в РПЛ
Махачкалинское "Динамо" и подмосковные "Химки" заполучили право выступить в Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне. В понедельник, 20 мая, тольяттинский "Акрон" проиграл тульскому "Арсеналу" в матче 33-го тура Первой лиги (0:1) и тем самым потерял шансы догнать "Динамо" и "Химки" в таблице.
После 33 туров "Химки" с 63 очками занимают первое место в турнирной таблице, следом идёт "Динамо" — на счету команды 61 очко. "Акрон" же занимает третью строчку с 56 очками, а "Арсенал" — четвёртую (55 очков). Команды, занявшие третье и четвёртое места в Первой лиге, сыграют в стыковых матчах с 13-й и 14-й командами РПЛ. Таким образом, "Акрон" уже точно сыграет в стыковых матчах. При этом "Арсенал" почти обеспечил себе место в "стыках", но команда ещё не получила лицензию для участия в РПЛ в следующем сезоне.
Отметим, что махачкалинское "Динамо" сыграет в элитном дивизионе впервые в своей истории, клуб был основан в 1927 году. Подмосковные "Химки" же вернутся в РПЛ спустя год после вылета.
Ранее Life.ru сообщал, что из РПЛ в Первую лигу пока вылетел только "Сочи". На 15-м месте в турнирной таблице находится калининградская "Балтика", которая на три очка отстаёт от зоны стыковых матчей перед последним туром.
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