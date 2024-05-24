Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 мая, 15:26

Названы даты Суперкубка России по футболу и начала нового сезона РПЛ

Матч за Суперкубок России по футболу 2024 года пройдёт 13 июля

Матч за Олимпбет – Суперкубок России по футболу пройдёт 13 июля. Место и время проведения определят позднее. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Календарь Мир – Российской премьер-лиги сезона 2024/2025. Фото © Telegram / РФС | Российский футбольный союз

Календарь Мир – Российской премьер-лиги сезона 2024/2025. Фото © Telegram / РФС | Российский футбольный союз

Календарь Мир – Российской премьер-лиги сезона 2024/2025. Фото © Telegram / РФС | Российский футбольный союз

Календарь Мир – Российской премьер-лиги сезона 2024/2025. Фото © Telegram / РФС | Российский футбольный союз

Кроме того, Бюро исполнительного комитета РФС утвердило календарь Мир – Российской премьер-лиги сезона 2024/2025. Так, первый тур начнётся 20 июля. Заключительный, 30-й тур намечен на 24 мая 2025 года.

Тюкавин может летом перейти из "Динамо" в испанский топ-клуб
Тюкавин может летом перейти из "Динамо" в испанский топ-клуб

Напомним, что суперфинал Кубка России по футболу сезона 2023/2024 состоится 2 июня на московском стадионе "Лужники". В суперфинале "Зенит", победивший ЦСКА, встретится с калининградской "Балтикой", которая сумела преодолеть Путь регионов и в решающем матче обыграть "Спартак".

Обложка ©

ТАСС / Сергей Бобылев

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров