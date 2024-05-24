Названы даты Суперкубка России по футболу и начала нового сезона РПЛ
Матч за Суперкубок России по футболу 2024 года пройдёт 13 июля
Матч за Олимпбет – Суперкубок России по футболу пройдёт 13 июля. Место и время проведения определят позднее. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.
Календарь Мир – Российской премьер-лиги сезона 2024/2025. Фото © Telegram / РФС | Российский футбольный союз
Календарь Мир – Российской премьер-лиги сезона 2024/2025. Фото © Telegram / РФС | Российский футбольный союз
Кроме того, Бюро исполнительного комитета РФС утвердило календарь Мир – Российской премьер-лиги сезона 2024/2025. Так, первый тур начнётся 20 июля. Заключительный, 30-й тур намечен на 24 мая 2025 года.
Напомним, что суперфинал Кубка России по футболу сезона 2023/2024 состоится 2 июня на московском стадионе "Лужники". В суперфинале "Зенит", победивший ЦСКА, встретится с калининградской "Балтикой", которая сумела преодолеть Путь регионов и в решающем матче обыграть "Спартак".
ТАСС / Сергей Бобылев