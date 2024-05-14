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14 мая, 12:20

Тюкавин может летом перейти из "Динамо" в испанский топ-клуб

Константин Тюкавин может уже летом перейти из "Динамо" в "Атлетико"

Константин Тюкавин. Обложка © Fcdm.ru

Константин Тюкавин. Обложка © Fcdm.ru

Нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин может перейти в мадридский "Атлетико". Испанский футбольный клуб может оформить трансфер уже летом. В этом сезоне Российской премьер-лиги Тюкавин забил 15 голов и отдал девять результативных передач.

"Трансфер может состояться уже этим летом", — пишет телеграм-канал "Первый спорт".

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Ранее "Динамо" обыграло калининградскую "Балтику" в матче 28-го тура Российской премьер-лиги. Встреча закончилась со счётом 3:2, причём один из голов оформил Константин Тюкавин.

Матвей Константинов
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