Тюкавин может летом перейти из "Динамо" в испанский топ-клуб
Константин Тюкавин может уже летом перейти из "Динамо" в "Атлетико"
Константин Тюкавин. Обложка © Fcdm.ru
Нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин может перейти в мадридский "Атлетико". Испанский футбольный клуб может оформить трансфер уже летом. В этом сезоне Российской премьер-лиги Тюкавин забил 15 голов и отдал девять результативных передач.
"Трансфер может состояться уже этим летом", — пишет телеграм-канал "Первый спорт".
Ранее "Динамо" обыграло калининградскую "Балтику" в матче 28-го тура Российской премьер-лиги. Встреча закончилась со счётом 3:2, причём один из голов оформил Константин Тюкавин.