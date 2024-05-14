Тюкавин может летом перейти из "Динамо" в испанский топ-клуб

Нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин может перейти в мадридский "Атлетико". Испанский футбольный клуб может оформить трансфер уже летом. В этом сезоне Российской премьер-лиги Тюкавин забил 15 голов и отдал девять результативных передач.