ПМЭФ
Умерла Анастасия Заворотнюк
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 июня, 20:11

Вратарь сборной РФ Сафонов прошёл медосмотр в ПСЖ и ожидает подписания контракта

Матвей Сафонов. Обложка © Telegram / ФК "Краснодар"

Матвей Сафонов. Обложка © Telegram / ФК "Краснодар"

Голкипер ФК "Краснодар" и сборной РФ Матвей Сафонов подпишет контракт с французским клубом "Пари Сен-Жермен" в ближайшие дни. Такой информацией с журналистами поделился главный тренер российской команды Валерий Карпин.

"Перекинулись [с Сафоновым] парой слов. Насколько знаю, всё хорошо, прошёл медосмотр и на днях будет подписание. Всё, что знаю", — подчеркнул мэтр.

Также в эфире YouTube-канала "Это футбол, брат!" Карпин рассказал, планирует ли вызывать Сафонова в национальную сборную после трансфера в ПСЖ. Тренер допустил, что не станет тревожить голкипера в случае его низкой активности во французском клубе.

"Реклама для всего": Булыкин сравнил трансфер Сафонова в ПСЖ с игрой российских хоккеистов в НХЛ
"Реклама для всего": Булыкин сравнил трансфер Сафонова в ПСЖ с игрой российских хоккеистов в НХЛ

Первые слухи о переходе 25-летнего воспитанника "Краснодара" в ПСЖ появились в конце мая. Сафонов планирует заключить с зарубежным ФК пятилетний контракт на сумму 20 миллионов евро.

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Валерий Карпин
  • Матвей Сафонов
  • ФК ПСЖ
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров