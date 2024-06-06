Вратарь сборной РФ Сафонов прошёл медосмотр в ПСЖ и ожидает подписания контракта
Матвей Сафонов. Обложка © Telegram / ФК "Краснодар"
Голкипер ФК "Краснодар" и сборной РФ Матвей Сафонов подпишет контракт с французским клубом "Пари Сен-Жермен" в ближайшие дни. Такой информацией с журналистами поделился главный тренер российской команды Валерий Карпин.
"Перекинулись [с Сафоновым] парой слов. Насколько знаю, всё хорошо, прошёл медосмотр и на днях будет подписание. Всё, что знаю", — подчеркнул мэтр.
Также в эфире YouTube-канала "Это футбол, брат!" Карпин рассказал, планирует ли вызывать Сафонова в национальную сборную после трансфера в ПСЖ. Тренер допустил, что не станет тревожить голкипера в случае его низкой активности во французском клубе.
Первые слухи о переходе 25-летнего воспитанника "Краснодара" в ПСЖ появились в конце мая. Сафонов планирует заключить с зарубежным ФК пятилетний контракт на сумму 20 миллионов евро.