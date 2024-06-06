Вратарь сборной РФ Сафонов прошёл медосмотр в ПСЖ и ожидает подписания контракта

Голкипер ФК "Краснодар" и сборной РФ Матвей Сафонов подпишет контракт с французским клубом "Пари Сен-Жермен" в ближайшие дни. Такой информацией с журналистами поделился главный тренер российской команды Валерий Карпин.

"Перекинулись [с Сафоновым] парой слов. Насколько знаю, всё хорошо, прошёл медосмотр и на днях будет подписание. Всё, что знаю", — подчеркнул мэтр.