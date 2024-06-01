"Реклама для всего": Булыкин сравнил трансфер Сафонова в ПСЖ с игрой российских хоккеистов в НХЛ

Переходы игроков из Российской премьер-лиги (РПЛ) в ведущие европейские клубы — это не только "реклама" для отечественного футбола, но и для всей страны. Таким мнением поделился бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин, комментируя возможный трансфер вратаря "Краснодара" Матвея Сафонова во французский клуб ПСЖ.

Он подчеркнул, что хотел бы, чтобы российские футболисты выступали за европейские клубы так, как наши хоккеисты в НХЛ. Однако, учитывая обстановку в мире, такие события кажутся маловероятными, считает Булыкин.