"Реклама для всего": Булыкин сравнил трансфер Сафонова в ПСЖ с игрой российских хоккеистов в НХЛ
Булыкин: Переходы футболистов из РПЛ в топ-клубы Европы будут рекламой для РФ
Дмитрий Булыкин. Обложка © TACC / Олег Бухарев
Переходы игроков из Российской премьер-лиги (РПЛ) в ведущие европейские клубы — это не только "реклама" для отечественного футбола, но и для всей страны. Таким мнением поделился бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин, комментируя возможный трансфер вратаря "Краснодара" Матвея Сафонова во французский клуб ПСЖ.
Он подчеркнул, что хотел бы, чтобы российские футболисты выступали за европейские клубы так, как наши хоккеисты в НХЛ. Однако, учитывая обстановку в мире, такие события кажутся маловероятными, считает Булыкин.
"Это реклама для всего! <...> Хотелось бы, чтобы наши футболисты выступали в Европе, как наши хоккеисты в НХЛ. Но это очень тяжело сделать, особенно сейчас, учитывая международную обстановку", — сказал он в беседе с "Газетой.ru".
Напомним, сообщения о вероятном трансфере Сафонова в ПСЖ появились 23 мая. А 28 мая информацию подтвердил инсайдер, заявив, что российский вратарь подписал контракт с легендарным французским клубом.