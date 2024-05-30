Вратарь Сафонов, заключающий контракт с ПСЖ на €20 млн, оказался должником

Вратарь сборной России по футболу Матвей Сафонов, который заключает контракт на миллионы евро с французским клубом ПСЖ, задолжал налоговой. Об этом сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, прошлым летом спортсмен открыл ИП, указав в качестве основной сферы деятельности услуги парикмахерских и салонов красоты. После этого он вернулся к футболу, а за возникшим налоговым долгом не уследил. В результате ФНС выставила ему счёт на 12 тысяч рублей, что вряд ли станет проблемой, учитывая, что сумма трансфера составляет 20 миллионов евро.