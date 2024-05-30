Умерла Анастасия Заворотнюк
Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 мая, 14:08

Вратарь Сафонов, заключающий контракт с ПСЖ на €20 млн, оказался должником

SHOT: Переходящий в ПСЖ голкипер Сафонов задолжал налоговой 12 тысяч рублей

Матвей Сафонов. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / motya_39

Матвей Сафонов. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / motya_39

Вратарь сборной России по футболу Матвей Сафонов, который заключает контракт на миллионы евро с французским клубом ПСЖ, задолжал налоговой. Об этом сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, прошлым летом спортсмен открыл ИП, указав в качестве основной сферы деятельности услуги парикмахерских и салонов красоты. После этого он вернулся к футболу, а за возникшим налоговым долгом не уследил. В результате ФНС выставила ему счёт на 12 тысяч рублей, что вряд ли станет проблемой, учитывая, что сумма трансфера составляет 20 миллионов евро.

Что скрывается за медобследованием вратаря сборной РФ Матвея Сафонова
Что скрывается за медобследованием вратаря сборной РФ Матвея Сафонова

Напомним, сообщения о вероятном трансфере Сафонова в ПСЖ появились 23 мая. А 28 мая информацию подтвердил инсайдер, заявив, что российский вратарь подписал договор о сотрудничестве с легендарным французским клубом.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Матвей Сафонов
  • ФК Краснодар
  • ФК ПСЖ
  • Футбол
  • Спорт
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров