Вратарь Сафонов, заключающий контракт с ПСЖ на €20 млн, оказался должником
SHOT: Переходящий в ПСЖ голкипер Сафонов задолжал налоговой 12 тысяч рублей
Матвей Сафонов. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / motya_39
Вратарь сборной России по футболу Матвей Сафонов, который заключает контракт на миллионы евро с французским клубом ПСЖ, задолжал налоговой. Об этом сообщает SHOT.
По информации телеграм-канала, прошлым летом спортсмен открыл ИП, указав в качестве основной сферы деятельности услуги парикмахерских и салонов красоты. После этого он вернулся к футболу, а за возникшим налоговым долгом не уследил. В результате ФНС выставила ему счёт на 12 тысяч рублей, что вряд ли станет проблемой, учитывая, что сумма трансфера составляет 20 миллионов евро.
Напомним, сообщения о вероятном трансфере Сафонова в ПСЖ появились 23 мая. А 28 мая информацию подтвердил инсайдер, заявив, что российский вратарь подписал договор о сотрудничестве с легендарным французским клубом.