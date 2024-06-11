Сафонов оплатил: Вратарь "Краснодара" погасил задолженность по алиментам

С вратаря ФК "Краснодар" Матвея Сафонова сняли запрет на выезд из России. Об этом сообщил журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале. Всё дело в том, что футболист оплатил 60-миллионный долг по алиментам — теперь он со спокойной душой может перейти во французский клуб "Пари Сен-Жермен".