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11 июня, 16:05

Сафонов оплатил: Вратарь "Краснодара" погасил задолженность по алиментам

Журналист Карпов: С вратаря "Краснодара" Сафонова сняли запрет на выезд из РФ

Матвей Сафонов. Обложка © ТАСС / Алексей Белкин

Матвей Сафонов. Обложка © ТАСС / Алексей Белкин

С вратаря ФК "Краснодар" Матвея Сафонова сняли запрет на выезд из России. Об этом сообщил журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале. Всё дело в том, что футболист оплатил 60-миллионный долг по алиментам — теперь он со спокойной душой может перейти во французский клуб "Пари Сен-Жермен".

"С Сафонова снят запрет на выезд из России: экс-вратарь Краснодара погасил задолженность по алиментам. Вскоре ПСЖ объявит о переходе Матвея официально", — говорится в сообщении инсайдера.

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Напомним, информация о переходе вратаря в ПСЖ появилась в конце мая. Сообщается, что со спортсменом планируют заключить контракт на пять лет. Сумма трансфера составит примерно 20 миллионов евро. При этом недавно переход в иностранный ФК оказался под угрозой из-за долга по алиментам в 60 миллионов рублей.

Александра Мышляева
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