Сафонов оплатил: Вратарь "Краснодара" погасил задолженность по алиментам
Журналист Карпов: С вратаря "Краснодара" Сафонова сняли запрет на выезд из РФ
Матвей Сафонов. Обложка © ТАСС / Алексей Белкин
С вратаря ФК "Краснодар" Матвея Сафонова сняли запрет на выезд из России. Об этом сообщил журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале. Всё дело в том, что футболист оплатил 60-миллионный долг по алиментам — теперь он со спокойной душой может перейти во французский клуб "Пари Сен-Жермен".
"С Сафонова снят запрет на выезд из России: экс-вратарь Краснодара погасил задолженность по алиментам. Вскоре ПСЖ объявит о переходе Матвея официально", — говорится в сообщении инсайдера.
Напомним, информация о переходе вратаря в ПСЖ появилась в конце мая. Сообщается, что со спортсменом планируют заключить контракт на пять лет. Сумма трансфера составит примерно 20 миллионов евро. При этом недавно переход в иностранный ФК оказался под угрозой из-за долга по алиментам в 60 миллионов рублей.