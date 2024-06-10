"У нас миролюбивая позиция": Юрист бывшей жены Сафонова объяснил обращение к ПСЖ Юрист Шилов: Бывшая жена футболиста Сафонова обратилась к ПСЖ из-за алиментов 10 июня, 19:00 Матвей Сафонов. Обложка © ТАСС / Алексей Белкин

Бывшая жена вратаря "Краснодара" Матвея Сафонова обратилась во французский клуб ПСЖ по поводу неуплаты алиментов, из-за чего спортсмен не может покинуть Россию. Об этом рассказал её юрист Максим Шилов.

"У нас миролюбивая позиция, мы хотим согласительной позиции для всех сторон. Если в клубе нас услышат, будем разговаривать. Если клуб не ответит, то отстаивать интересы Анастасии и её ребёнка будем в иностранной юрисдикции", — пояснил он в беседе с RT.

Напомним, переход вратаря "Краснодара" и сборной России по футболу Матвея Сафонова во французский клуб ПСЖ оказался под угрозой срыва: спортсмену ограничили выезд из РФ из-за долга по алиментам в 60 миллионов рублей. 25-летний спортсмен должен был подписать контракт с иностранным клубом до 2029 года, его сумма составляет 20 миллионов евро.

Авторы Татьяна Миссуми